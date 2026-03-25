واصلت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تكثيف جهودها لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ.

وشنّت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة، واللواء عادل الشاذلي، وكيل مرور الجيزة لقطاع أكتوبر، والعقيد محمود عبد الوهاب، مدير إدارة مرور ٦ أكتوبر، حملة مكثفة على طريق الواحات أمام بوابة حدائق الأهرام.

سيارات الإغاثة والدفع الرباعي تتدخل

تم نشر سيارات الإغاثة، وآليات الدفع الرباعي، والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة قائدي السيارات، مع التأكد من السيولة المرورية وتقليل التكدسات.

إزالة تجمعات المياه

كما تولت الأجهزة المعنية إزالة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وتجهيز كافة المعدات والأطقم للتعامل مع آثار موجة الأمطار.

تأمين المواطنين

ساهم الانتشار الأمني المكثف والتدخل الفوري لرجال المرور في حماية المواطنين وتسهيل حركتهم، وهو ما يعكس جهود وزارة الداخلية المستمرة في الحفاظ على سلامة الشوارع وضمان أمن الجميع أثناء الظروف الجوية الصعبة.