بالأسماء القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في محافظة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي ورموزهم، بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم 8 مرشحين وهم :

١- أحمد سعد الدين درويش، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- ياسين عبد الصبور محمد عربى، مرشح حزب حماة وطن، رمز التاج.

3- متولى محمد متولى، مرشح حزب النور، رمز الفانوس.

4- أحمد ياسين منصور، مرشح حزب العدل، رمز الحصان.

5- محمد عبد القادر عبد العزيز، مرشح مستقل، رمز بندقية صيد.

6- عيد حسيب حسين، مرشح مستقل، رمز صقر.

7- يسرى محمد نادى عبد الحفيظ، مرشح مستقل، رمز الأسد.

8- عمرو يوسف إسماعيل، مرشح مستقل، رمز التمساح.