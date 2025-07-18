بالأسماء القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في محافظة أسوان
أسوان - إيهاب عمران:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي ورموزهم، بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم 8 مرشحين وهم :
١- أحمد سعد الدين درويش، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم.
2- ياسين عبد الصبور محمد عربى، مرشح حزب حماة وطن، رمز التاج.
3- متولى محمد متولى، مرشح حزب النور، رمز الفانوس.
4- أحمد ياسين منصور، مرشح حزب العدل، رمز الحصان.
5- محمد عبد القادر عبد العزيز، مرشح مستقل، رمز بندقية صيد.
6- عيد حسيب حسين، مرشح مستقل، رمز صقر.
7- يسرى محمد نادى عبد الحفيظ، مرشح مستقل، رمز الأسد.
8- عمرو يوسف إسماعيل، مرشح مستقل، رمز التمساح.
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