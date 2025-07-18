إعلان

بالأسماء القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في محافظة أسوان

06:14 م الجمعة 18 يوليه 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي ورموزهم، بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم 8 مرشحين وهم :

١- أحمد سعد الدين درويش، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم.
2- ياسين عبد الصبور محمد عربى، مرشح حزب حماة وطن، رمز التاج.
3- متولى محمد متولى، مرشح حزب النور، رمز الفانوس.
4- أحمد ياسين منصور، مرشح حزب العدل، رمز الحصان.
5- محمد عبد القادر عبد العزيز، مرشح مستقل، رمز بندقية صيد.
6- عيد حسيب حسين، مرشح مستقل، رمز صقر.
7- يسرى محمد نادى عبد الحفيظ، مرشح مستقل، رمز الأسد.
8- عمرو يوسف إسماعيل، مرشح مستقل، رمز التمساح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة