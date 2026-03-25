تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة وشخص آخر، ما أسفر عن إصابتهما بدائرة محافظة بورسعيد.

التعدي على فتاة وشقيقها

تبين من الفحص أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغًا من طالب مصاب بجروح متفرقة، مقيم بدائرة قسم شرطة بور فؤاد، أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء، أثناء تواجده بدائرة القسم.

معاكسة ومشاجرة

أوضح المُبلغ أن الواقعة جاءت بسبب اعتراضه على قيام أحد المتهمين بمعاكسة شقيقته، والتعدي عليها بالضرب، ما دفعه للتدخل، قبل أن يتعرض للاعتداء.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في مقطع الفيديو، وعددهم 4 أشخاص، تبين أن اثنين منهم لديهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على 2 سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.