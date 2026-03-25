كشف المحامي بالنقض محمد سليم الناظر، عن الموقف القانوني والقضائي للشاب المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس، عقب حكم محكمة جنح المقطم ببراءته، موضحًا مدى أحقية المجني عليها في الطعن على الحكم.

وقال الناظر، في تصريحات خاصة، إن المجني عليها في حالة صدور حكم بالبراءة لا يحق لها الاستئناف على الحكم الجنائي، حيث تقتصر سلطة الطعن على النيابة العامة وحدها.

وأضاف أن المجني عليها يمكنها التقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستئناف حكم البراءة فقط، لافتًا إلى أن حقها يظل قائمًا في الطعن على الشق المدني بعد رفض الدعوى المقامة ضد المتهم.

الجنح تبرئ المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المقطم

وكانت قضت محكمة جنح المقطم، أمس الثلاثاء، ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس نقل العام، ورفض الدعوى المدنية.

وخلال الجلسة، استمعت محكمة جنح المقطم لمرافعة محامي المجني عليها، والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في اتهامه بالتحرش اللفظي بموكلته.

تعليق فتاة الأتوبيس على حكم براءة المتهم

وقالت الفتاة في الفيديو: "لما بيحصل مشكلة علمونا إن احنا نوثق ونصور وعلمونا إننا نتكلم ونقول، وأنا صورت اللي حصلي وصورت كل حاجة، والفيديو موضح كل تعدي، واللي ميشوفش الفيديو يبقى أعمى".

وأضافت: "الحكم بالبراءة مش هو الحكم النهائي، وأي حد هيتعدى عليا على السوشيال ميديا هتخذ ضده الإجراءات القانونية، وأي حد في الواقع هيفكر يأذيني هتخذ ضده الإجراءات القانونية".

تحريات المباحث في واقعة أتوبيس المقطم

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

