الداخلية تكشف حقيقة وفاة محتجز بقسم بور فؤاد وتحسم الجدل

كتب : علاء عمران

12:05 ص 26/03/2026

ضبط سيدة لنشر ادعاء كاذب بوفاة زوجها داخل قسم شرطة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات وفاة زوجها أثناء احتجازه داخل قسم شرطة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد نتيجة الإهمال الطبي.

ادعاء كاذب
أوضحت التحريات عدم صحة تلك الادعاءات، حيث تبين أنه بتاريخ 4/8/2025 تم ضبط زوج الشاكية عقب شروعه في سرقة أحد المنازل بدائرة القسم، وذلك بعد أن تمكن الأهالي من الإمساك به.

اتهامات في 29 قضية

أشارت المعلومات إلى أن المذكور مسجل خطر، وسبق اتهامه في 29 قضية متنوعة، أبرزها السرقة والقتل وحيازة سلاح أبيض، كما أنه صادر ضده أحكام بالحبس لمدة عامين و6 أشهر في قضيتين سرقة، فضلًا عن معاناته من تاريخ مرضي.

أفادت الفحوص أنه بتاريخ 7/8/2025 شعر بحالة إعياء أثناء احتجازه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي عقب ذلك.
سبب الوفاة
أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يرجع إلى إصابته بحالة مرضية متقدمة بالقلب، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، دون وجود شبهة جنائية.
نفي التورط
أوضحت التحقيقات أنه بسؤال زوجة المتوفي واثنين من النزلاء، لم يوجهوا أي اتهامات بشأن الوفاة، كما قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

