اختلفوا على الميراث.. تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه في كرداسة

كتب : محمود الشوربجي

11:12 م 25/03/2026

جثة - تعبيرية

أنهى شخص حياة شقيقه لخلافات متعلقة بالميراث في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه في كرداسة

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل شخص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية، مقتل شخص على يد شقيقه، إثر خلافات متعلقة بالميراث.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

