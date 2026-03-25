كثفت أجهزة مديرية أمن السويس تواجدها الميداني على الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة المواطنين وضمان سلامتهم أثناء موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، مع متابعة حركة المرور لتجنب الاختناقات.

سيارات الإغاثة والأوناش تحافظ على السيولة

دفعت الداخلية بسيارات الإغاثة، الأوناش، والدراجات النارية لتذليل أي معوقات مرورية وضمان انسيابية الحركة، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين الطرق.

فرق شفط المياه تتدخل سريعًا

تولت فرق الحماية المدنية رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وتجهيز المعدات والأطقم اللازمة للتعامل مع أي طوارئ، بما يحد من تأثير الطقس على حركة السيارات والمواطنين.

إشادة المواطنين بتواجد الداخلية

أشاد المواطنون بالجهود الأمنية المكثفة، مؤكدين أن التواجد الميداني للشرطة ساهم في تقليل أضرار الأمطار وتسهيل حركة المرور، ورفع شعورهم بالأمان والاطمئنان أثناء الظروف الجوية السيئة.