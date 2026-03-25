

كثفت أجهزة وزارة الداخلية تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات المتأثرة بالأمطار، لتوفير الدعم اللازم للمواطنين وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم، وللحد من أي إعاقة مرورية محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

دعم لوجستي عاجل

دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإغاثة، وآليات الدفع الرباعي، وأوناش المرور للتدخل الفوري ورفع أي معوقات، بما يضمن سيولة الحركة وتقليل الاختناقات المرورية، مع متابعة مستمرة لكافة المحاور الحيوية.

التعامل مع تجمعات المياه

قامت قوات الحماية المدنية بإزالة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، مع رفع درجة الاستعداد الدائم، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وتجهيز جميع المعدات والأطقم اللازمة للحد من آثار الطقس على المواطنين.

إشادة المواطنين

أسهم التواجد الفعال للشرطة في حماية المواطنين ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الأمطار، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من المواطنين وتقديرًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على سلامتهم وتأمين حياتهم اليومية.