بالأسماء.. القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي ورموزهم، عن دائرة محافظة الإسكندرية والبالغ عددهم 22 مرشحًا.

وضمت القائمة النهائية أسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 "النظام الفردي" عن دائرة محافظة الاسكندرية ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وفقا لترتيب المترشحين:

عبدالله ضيف الله، مستقبل وطن، رمز سلم

عمر الغنيمي، حزب مستقبل وطن، رمز كتاب

مصطفى أبو زهرة، حزب مستقبل وطن، رمز قلم

رجائي عزت، حزب حماة الوطن، رمز تاج

طارق الوكيل، حزب حماة الوطن، رمز ماسة

إيهاب زكريا، حزب الجبهة الوطنية، رمز سيارة

أحمد طرمان، حزب الشعب الجمهوري، رمز صاروخ

معتز الحضري، حزب الإصلاح والنهضة، رمز تليفون محمول

راضي النشرتي؛ مستقل، رمز أسد

مروة النجار؛ حزب الإصلاح والنهضة، رمز عنقود عنب

شوقي الفقي؛ مستقل؛ رمز صقر

أيمن مرسي؛ حزب الإصلاح والنهضة؛ رمز سفينة

يسري خليفة؛ حزب المصريين الأحرار؛ رمز طائرة

إبراهيم شحاتة؛ حزب العدل؛ رمز حصان

أشرف رجب؛ حزب العدل، رمز شاكوش

شريف القاضي؛ حزب الوعي؛ رمز طاووس

مايكل نبيل؛ مستقل، رمز جرس

محمد عبد اللاه، حزب الريادة، رمز طائرة هليكوبتر

شيماء عبد الرسول، حزب الاتحاد، رمز فنار

أشرف زهران، حزب الاتحاد، رمز مدفع

ثريا عبد الحافظ، مستقل، رمز فراشة

أشرف السيد؛ مستقل، رمز كماشة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، فى انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمنى للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف القرار أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 14 لسنة 2025 .