ننشر القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ للنظام الفردي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، عن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ، والتي ضمت 19 اسمًا، كما أعلنت عن الترتيب والرموز الانتخابية الخاصة بهم.

وجاء ترتيب المرشحين على النحو التالي: أسامة أمين حسانين داود مدكور، اسم الشهرة: أسامة مدكور "حزب مستقبل وطن" الرمز الانتخابي: قلم، وإسلام عمر محمد الفيشاوي، اسم الشهرة: إسلام الفيشاوي "حزب مستقبل وطن" الرمز: كتاب، عبد الله محمود الرفاعي عبد الحق، اسم الشهرة: عبد الله الرفاعي "حزب حماة الوطن" الرمز: تاج، محمد إبراهيم محمد موسى، اسم الشهرة: محمد موسى "مستقل" الرمز: سيارة، وصبري عفيفي محمد موسى، اسم الشهرة: صبري موسى "مستقل" الرمز: كف، وصلاح عبد المعبود فايد السيد، اسم الشهرة: صلاح عبد المعبود "حزب النور" الرمز: الفانوس.

وحنان فتحي محمد دراز، اسم الشهرة: حنان دراز "مستقل" الرمز: شمعة، وعلي فاروق محروس الديب، "مستقل" الرمز: عنقود عنب، وأيمن حمدي أحمد قابل، اسم الشهرة: أحمد حمدي "مستقل" الرمز: صقر، أحمد أحمد السيد حسن – اسم الشهرة: أحمد السيد "مستقل" الرمز: أسد، محمد خليفة إسماعيل متولي، "مستقل" الرمز: عقرب، زهاني صدقي داود عز العرب، اسم الشهرة: هاني عز العرب، "مستقل" الرمز: مدفع، وأيمن صبري موسى سلطان، اسم الشهرة: أيمن سلطان "مستقل" الرمز: السد العالي، وأكرم علي محمد علي، اسم الشهرة: أكرم لاشين "حزب الإصلاح والتنمية" الرمز: العصا.



وخالد محمد عبد الفتاح شحاتة الحفناوي، اسم الشهرة: خالد الحفناوي، "مستقل" الرمز: ساعة يد، إبراهيم رجب إبراهيم قنديل، اسم الشهرة: إبراهيم قنديل، "مستقل" الرمز: تمساح، ومحمد إبراهيم عبد الحميد إبراهيم عبد الباري، اسم الشهرة: محمد عبد الباري، "حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي" الرمز: قطار، حاتم شعبان أحمد جمعة، اسم الشهرة: د. حاتم جمعة "إرادة جيل" الرمز: زهرة عباد الشمس، سعيد كمال على أحمد، اسم الشهرة: سعيد كمال ناصف، "مستقل" الرمز: تمثال نهضة مصر.