حكم نهائي برفض الطعن على أرض الباشوات

كتب : محمود الشوربجي

10:03 م 25/03/2026 تعديل في 10:25 م

المهندس مدحت بركات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا برفض الطعن المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في النزاع المتعلق بأرض "الباشوات"، وهو الحكم الذي يُعد نهاية قانونية لنزاع استمر لسنوات أمام جهات القضاء المختلفة، وفق مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر.

وأوضح بركات أن الحكم الصادر من أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة يؤكد استقرار المركز القانوني للأرض محل النزاع، بعد أن انتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من الجهة الإدارية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

تابع أن الحكم يمثل مرحلة مهمة في إنهاء النزاع القانوني الذي استمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأضاف بركات أن الاحتكام إلى القضاء واحترام أحكامه يمثلان الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات والقانون، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار القانوني في مصر.

وأكد أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يضع حدًا للنزاع القانوني حول الأرض ويؤكد استقرار وضعها القانوني.

