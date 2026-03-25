"13 مليون تقديرات أولية".. ماذا حدث بواقعة مستريح سيارات الشروق؟

كتب : محمود الشوربجي

09:17 م 25/03/2026 تعديل في 11:14 م

رجل الأعمال المتهم

قررت جهات التحقيق المختصة ، تجديد حبس "أحمد. ح" المتهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنهيات من المواطنين بمصر الجديدة والشروق، بزعم استثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح مالية شهرية، 15 يومًا، بحسب دفاع المتهمين المحامي عماد عطية.

وقال عطية في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن المتهم صدر بشأنه قرارًا بتجديد الحبس لحين الاستماع لأقوال الضحايا، موضحًا أن عدد جديد من المجني عليهم قد ظهروا عقب القبض على المتهم.

وبحسب دفاع المتهمين، بلغت إجمالي المبالغ المقدرة للضحايا الذي حرروا محاضرًا خلال اليوم الأول من القبض على المتهم حوالي 13 مليون جنيه، والتي تُمثل مستحقات نحو 9 ضحايا.

لفت إلى ظهور 9 ضحايا آخرين خلال الأيام الماضية والذين اتهموا مستريح الشروق، بالنصب وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموالهم الخاصة.

تابع أن جهات التحقيق استمعت لأقوال عدد من الضحايا، ومن المقرر استئناف سماع باقي المجني عليهم بجلسة الإثنين المقبل.

تفاصيل القبض على مستريح سيارات الشروق

وألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق القبض علي المتهم بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنهيات من المواطنين بالشروق، بزعم استثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح مالية شهرية.

وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة، أحكامًا قضائية ضد المتهم "أحمد م. ح"، لتحرير شيكات بنكية دون رصيد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استغل علاقات الصداقة والمعرفة داخل دائرته الاجتماعية لإقناع عدد من الأشخاص باستثمار أموالهم في مجال السيارات، وحرر لهم شيكات بالمبالغ المالية المتحصل عليها.

وأوضحت المستندات التي أرفقها المجني عليهم في القضايا أن المتهم أجرى تعاملات مالية وتحويلات بنكية بملايين الجنيهات عبر أكثر من بنك، وهو ما أثار شبهة وجود نشاط مالي واسع النطاق خارج الأطر الرسمية.

