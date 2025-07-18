ننشر أسماء 22 مترشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين عن دائرة محافظة أسيوط، والتي ضمت 22 مرشحًا، وذلك بعد استبعاد أحد المتقدمين لعدم استيفائه المستندات القانونية المطلوبة.

ويأتي إعلان القائمة النهائية بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي شددت على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية المنصوص عليها في القرار رقم 17 لسنة 2025، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وعدم الإخلال بقواعد الشفافية والنزاهة.

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إن القائمة النهائية تضم 11 مرشحًا عن أحزاب سياسية، و11 مرشحًا مستقلًا، من بينهم 6 سيدات، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بكافة الإجراءات القانونية خلال مراحل تلقي الطلبات وفحص الطعون والتظلمات.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس، على أن تُعلن نتائج الجولة الأولى في 12 أغسطس المقبل.