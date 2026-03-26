قبل تطبيقها بـ 3 أيام.. تعرف على عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات

كتب : محمود الشوربجي

12:05 ص 26/03/2026

تبدأ الحكومة اعتبارًا من السبت المقبل 28 مارس الجاري تنفيذ مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، بحيث يكون الإغلاق في الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

ويأتي القرار ضمن إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة استيراد الوقود، خاصة في قطاع الطاقة، بما يدعم جهود الدولة لخفض النفقات وتعزيز كفاءة الاستخدام.

وعقب الإعلان الرسمي عن القرار، تصاعدت التساؤلات بشأن العقوبات المقررة على المخالفين، حيث ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط العمل، وينص على توقيع غرامات مالية على المخالفين، قد تتطور إلى عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة.

عقوبة مخالفة مواعيد الغلق الجديدة للمحلات

ووفق المحامي بالنقض محمد حامد سالم، فقد حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

أضاف لـ "مصراوي"، أن القانون نص على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

وبموجب قانون الطوارئ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيذًا للإجراءات الاستثنائية.

كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار إحكام السيطرة على تنفيذ القرارات الحكومية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تجنب اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

غلق المحلات لمواعيد الجديدة لغلق المحلات قوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات لق المنشأة

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا

