كيف يحارب تناول الزبادي اليوناني الالتهابات؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة يورك الكندية تجربة أن تناول الزبادي اليوناني بعد التمرين قد يعزز من تأثيرات التدريب الرياضي على مؤشرات الالتهاب الجهازية لدى الذكور الأصحاء.

وشملت الدراسة 30 شاب تتراوح أعمارهم بين سن 18 و25 عاما، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة الزبادي اليوناني تناولت جرعات إضافية من الزبادي اليوناني بعد التمرين، والأخرى تناولت حلوى كربوهيدرات متساوية في السعرات الحرارية، وفقا لـ "نيوز مديكال".

كمية الزبادي

وشملت التوصيات الغذائية بالنسبة لمجموعة الزبادي اليوناني تناول 200 جرام من الزبادي خالي الدسم (0% دسم) ثلاث مرات يوميا في أيام التدريب، بينما انخفضت الجرعة إلى 150 جرام وتناولوها مرتين يومياً في الأيام التي لا يمارسون فيها التمارين الرياضية (الأيام غير التدريبية).

وتناولت المجموعة الضابطة جرعة مقدارها 47 جرام من الزبادي خالي الدسم خلال جميع أيام الأسبوع.

وتضمنت التدريبات تمارين مقاومة، وتدريبات عالية الكثافة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة الكالسيوم والفوسفور لدى جميع المشاركين بحلول الأسبوع الـ 12، وكانت الزيادة أوضح في مجموعة الجرعة الأكبر من الزبادي.

كما ساعد تناول الزبادى على انخفاض العلامات الالتهابية، وخاصة البروتين التفاعلي سي، إلى جانب عدة مؤشرات التهابية أخرى. واستمرت التأثيرات لفترة طويلة الأمد.

وفسر الباحثون ذلك باحتواء الزبادي على مكونات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أكثر من الحليب.

