تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور ربع النهائي، بكأس أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب مصر على بنين أمس، والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور إحدى الصفحات التي تحمل اسم بنين، لكنها ليست رسمية، قبل المباراة من خلال وضع صورة لقائد منتخب بنين يحمل كرباجا ويسقط أمام قائد الفراعنة محمد صلاح، في لقطة أثارت حالة من الجدل بين الجماهير المصرية.

ويمكنكم متابعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع فوز منتخب مصر على حساب بنين والتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بمطالعة الألبوم أعلاه:

