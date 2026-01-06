مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

01:37 ص 06/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (8)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (9)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (10)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (8)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (11)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (7)
  • عرض 15 صورة
    اينة حسام حسن (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (4)
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن وزوجته دانا علي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفت دانا أدم زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بفوز المنتخب الوطني على حساب بنين والتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز أمس على حساب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونشرت دانا أدم زوجة المدير الفني للفراعنة، مكالمة فيديو جمعت بينهما وبين زوجها، خلال تهنئته بفوز منتخب مصر على حساب بنين، وكتبت: ربنا يوفقك يا حسام".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها اليوم، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.

أقرأ أيضًا:

عضو بالاتحاد المصري يكشف موقف تريزيجيه قبل مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن وزوجته منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)
أخبار مصر

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026