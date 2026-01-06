زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

احتفت دانا أدم زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بفوز المنتخب الوطني على حساب بنين والتأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز أمس على حساب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونشرت دانا أدم زوجة المدير الفني للفراعنة، مكالمة فيديو جمعت بينهما وبين زوجها، خلال تهنئته بفوز منتخب مصر على حساب بنين، وكتبت: ربنا يوفقك يا حسام".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها اليوم، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.

