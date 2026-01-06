أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

احتفل نجم نادي الزمالك نبيل عماد دونجا بحفل زفافه، يوم السبت الماضي، وسط حضور عدد من نجوم الأهلي والزمالك.

وظهر في الحفل شيكابالا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد جعفر وجمال عبد الحميد، وغيرهم.

واحتفل نجوم الزمالك بدونجا بالرقص على أغنية سبق وأن احتفلوا بها يوم تتويجهم ببطولة السوبر الإفريقي 2024.

أبرز المعلومات عن زوجة نبيل عماد دونجا نجم الزمالك

تدعى زوجة نجم الزمالك "روان".

وتحرص زوجة نبيل عماد دونجا على عدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شخصي، حيث فعلت حسابها على إنستجرام على نظام "خاص".

ويتابعها 742 متابع، وشاركت 26 منشورًا فقط، ولم يُنشر لها على الصفحات الأخرى سوى صور حفل الزفاف.

يذكر أن دونجا تعرض قبل حفل زفافه للإصابة في مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في المباراة بنتيجة 1-0.