مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف

كتب : نهي خورشيد

02:10 ص 06/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (20)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (3)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (4)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (23)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (13)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (15)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (18)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (8)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (24)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (25)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (17)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (11)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (22)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (9)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (2)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (16)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (14)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (7)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (27)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (28)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (12)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (6)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (21)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل نجم نادي الزمالك نبيل عماد دونجا بحفل زفافه، يوم السبت الماضي، وسط حضور عدد من نجوم الأهلي والزمالك.

وظهر في الحفل شيكابالا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد جعفر وجمال عبد الحميد، وغيرهم.

واحتفل نجوم الزمالك بدونجا بالرقص على أغنية سبق وأن احتفلوا بها يوم تتويجهم ببطولة السوبر الإفريقي 2024.

أبرز المعلومات عن زوجة نبيل عماد دونجا نجم الزمالك

تدعى زوجة نجم الزمالك "روان".

وتحرص زوجة نبيل عماد دونجا على عدم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شخصي، حيث فعلت حسابها على إنستجرام على نظام "خاص".

ويتابعها 742 متابع، وشاركت 26 منشورًا فقط، ولم يُنشر لها على الصفحات الأخرى سوى صور حفل الزفاف.

يذكر أن دونجا تعرض قبل حفل زفافه للإصابة في مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في المباراة بنتيجة 1-0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

من هي زوجة دونجا نجم الزمالك اسم زوجة دونجا لاعب الزمالك دونجا وزوجته حفل زفاف دونجا زوجة دونجا لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| سؤال برلماني عن "سفريات الوزراء" ومنخفض جوي وشيك يضرب البلاد
أخبار مصر

نشرة التوك شو| سؤال برلماني عن "سفريات الوزراء" ومنخفض جوي وشيك يضرب البلاد
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
كيف يؤثر مرض السكري على صحة القلب؟
نصائح طبية

كيف يؤثر مرض السكري على صحة القلب؟

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
حدث بالفن | حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش واحتفال تركي
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش واحتفال تركي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026