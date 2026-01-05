مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

بنين

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

05:31 م 05/01/2026 تعديل في 07:17 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (24) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب بنين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويقدم موقع مصراوي تغطية مباشرة، لأبرز أحداث مباراة مصر وبنين، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإبراهيم عادل

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب بنين كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيل دانجينيو

خط الدفاع: تاميمو أورو، يوهان روش، أوليفييه جاك، محمد تيجاني

خط الوسط: حسان إيموران، سيسي أوكتاف، فرانسيسكو دودو دوكو، رودولفو ألوكو

خط الهجوم: أييجون توسين، إيشولا جونيور أولاتان

أبرز أحداث مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: فرصة الهدف الأول تضيع على منتخب مصر بعد إهدار عمر مرموش إنفراد تام بالمرمى.

الدقيقة 13: بطاقة صفراء لرامي ربيعة

الدقيقة 20: تسديدة من عمر مرموش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 21: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تصطدمخ بدفاع بنين

الدقيقة 29: بطاقة صفراء لمران عطية لاعب وسط منتخب مصر

الدقيقة 32: محاولات من منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول في مرمى بنين

الدقيقة 36: عرضية من إبراهيم عادل يتصدى لها حارس مرمى بنين

الدقيقة 40: توقف المباراة لعلاج محمد حمدي لاعب منتخب مصر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: عرضية من محمد هاني تمر من أمام إبراهيم عادل

الدقيقة 54: عرضية من محمد هاني يبعدها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 55: فرصة الهدف الأول تضيع للمنتخب المصري، بعد تسديدة من رامي ربيعة يتصدى لها الحارس ببراعة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين بطولة أمم أفريقيا بث مباشر مباراة مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
زووم

قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبطان مصري يظهر بالجلابية الصعيدي في سويسرا.. ما القصة؟ (فيديو وصور)
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025