يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب بنين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويقدم موقع مصراوي تغطية مباشرة، لأبرز أحداث مباراة مصر وبنين، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإبراهيم عادل

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب بنين كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيل دانجينيو

خط الدفاع: تاميمو أورو، يوهان روش، أوليفييه جاك، محمد تيجاني

خط الوسط: حسان إيموران، سيسي أوكتاف، فرانسيسكو دودو دوكو، رودولفو ألوكو

خط الهجوم: أييجون توسين، إيشولا جونيور أولاتان

أبرز أحداث مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: فرصة الهدف الأول تضيع على منتخب مصر بعد إهدار عمر مرموش إنفراد تام بالمرمى.

الدقيقة 13: بطاقة صفراء لرامي ربيعة

الدقيقة 20: تسديدة من عمر مرموش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 21: تسديدة من محمد صلاح ولكنها تصطدمخ بدفاع بنين

الدقيقة 29: بطاقة صفراء لمران عطية لاعب وسط منتخب مصر

الدقيقة 32: محاولات من منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول في مرمى بنين

الدقيقة 36: عرضية من إبراهيم عادل يتصدى لها حارس مرمى بنين

الدقيقة 40: توقف المباراة لعلاج محمد حمدي لاعب منتخب مصر

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: عرضية من محمد هاني تمر من أمام إبراهيم عادل

الدقيقة 54: عرضية من محمد هاني يبعدها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 55: فرصة الهدف الأول تضيع للمنتخب المصري، بعد تسديدة من رامي ربيعة يتصدى لها الحارس ببراعة