بتحب الشطة والأطعمة الحارة؟ هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها يوميًا

الكثيرون لا يستطيعون الاستغناء عن الشطة والفلفل الحار في وجباتهم اليومية، سواء لإضافة نكهة مميزة أو للشعور بالحرارة التي ترفع من متعة الأكل، لكن، هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة الحارة بانتظام؟

1- تنشيط الدورة الدموية

بحسب ما ورد عبر صحيفة timesofindia المركب الفعال في الفلفل الحار المعروف بـ "الكابسيسين" يساعد على تحسين تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية.

2- زيادة معدل الحرق

الأطعمة الحارة ترفع من معدل الأيض، مما يساهم في حرق الدهون بشكل أسرع ويساعد في التحكم في الوزن.

3- تقوية المناعة

الفلفل الحار يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العدوى وتعزز المناعة.

4- تحسين المزاج

تناول الشطة يحفز الجسم على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يساهم في تقليل التوتر والشعور بالنشاط.

5- تنظيف الجيوب الأنفية

الأطعمة الحارة تساعد على تفتيح الممرات الهوائية، والتخفيف من الاحتقان والرشح.

6- الحماية من بعض الأمراض

الكابسيسين له تأثير مضاد للالتهابات، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

خطر خفي.. احذر وضع هذا الشيء بجانب سريرك أثناء النوم

طبيب يستخرج سرطان بحر حي من أذن صبي- فيديو صادم