

وكالات

نظم مئات البرازيليين مظاهرة احتجاجية في مركز مدينة ريو دي جانيرو ضد العدوان الأمريكي على فنزويلا، مرددين شعارات بينها "ترامب اخرج من فنزويلا ويجب احترام فنزويلا".

ونظمت النقابات والأحزاب ذات التوجه اليساري المظاهرة، ورفع المحتجون علما كبيرا لدولة فنزويلا، بينما سلطت العديد من اللافتات والشعارات الضوء على اهتمام الولايات المتحدة بالنفط الفنزويلي.

وصرح المتحدث باسم حزب "الوحدة الشعبية من أجل الاشتراكية" في ريو دي جانيرو، لونا نورماندي، قائلا: "هذا الهجوم ليس على فنزويلا فحسب، بل على أمريكا اللاتينية بأكملها، اليوم تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة أنها تمتلك العالم ويمكنها مهاجمة أي بلد، وتتظاهر بأن شيئا لم يحدث".

يذكر أن الرئيس ترامب كان قد أعلن يوم السبت الماضي، نجاح بلاده في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، مؤكدا احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم "بإدارة" فنزويلا حتى يحدث انتقال "آمن" للسلطة.

بدوره، دفع الرئيس مادورو ببراءته من التهم الموجّهة إليه خلال أول جلسة استماع عقدت في محكمة بنيويورك يوم أمس، مؤكدا أنه الرئيس الشرعي لفنزويلا، وأنه تعرّض لـ"الاختطاف من منزله".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع شعب فنزويلا، وعن قلقها الشديد من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى الإفراج عنهما ومنع المزيد من التصعيد في الوضع، وفقا لروسيا اليوم.