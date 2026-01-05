إعلان

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

كتب : مصراوي

06:39 م 05/01/2026 تعديل في 07:08 م

اخماد حريق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، اليوم، جراء حريق اندلع داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة بنها في محافظة القليوبية، حيث تسبب الحادث في حالة واسعة من الذعر بين المتواجدين داخل المبنى والمنطقة المحيطة، فيما هرعت فرق الإغاثة للتعامل مع الموقف الدقيق.

تحرك عاجل

تلقت أجهزة مديرية أمن القليوبية إخطارًا فوريًا يفيد بنشوب النيران داخل المصحة، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، بالتوازي مع جهود إنقاذ المحتجزين.

مصير الضحايا

أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص نُقلت جثامينهم إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما أصيب 7 آخرون بحالات اختناق وإصابات متفرقة استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في الوقت الذي باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق مصحة علاج الإدمان بنها

