لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)

بعد مصرعها في حادث مأساوي.. من هي ملكة الجمال كسينيا ألكساندروفا؟

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، نقلت شابة تبلغ من العمر 22 عاما إلى مستشفى أغري للتدريب والبحوث في ولاية أغري شرقي تركيا، بعد ابتلاعها قلمين نتيجة معاناتها من اضطراب الوسواس القهري.

وأظهرت الفحوصات الطبية وجود جسمين غريبين في معدتها، حيث كشفت صور الأشعة المقطعية أن الجسمين هما قلم رصاص وقلم حبر جاف، بحسب وكالة أنباء IHA التركية.

وتولى فريق من قسم الجراحة العامة بالمستشفى إجراء عملية تنظير داخلي استغرقت ساعة ونصف، تمكن خلالها من استخراج القلمين دون أي مضاعفات تذكر.

من جانبه، أوضح الدكتور آدم أصلان، الأستاذ المساعد الذي أجرى العملية، أن هذه الحالة تعد نادرة، قائلا: "عادة ما نتعامل مع أجسام غريبة مثل الدبابيس أو العظام، لكن هذه هي المرة الأولى التي نصادف فيها جسمين طويلين ورفيعين بهذا الشكل".

وتم إبقاء المريضة تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة بعد العملية، قبل أن تغادر المستشفى وهي بحالة صحية مستقرة.

وأوصى الطبيب عائلة الشابة بعدم تركها بمفردها، مع ضرورة إبعاد الأدوات الحادة أو الخطرة من متناول يدها، نظرا لحالتها النفسية واحتمال تكرار السلوك.