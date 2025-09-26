قد يتعرض البعض لحالات إغماء أو دوخة مفاجئة نتيجة ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، وفي مثل هذه المواقف، قد يرتكب المحيطون بالشخص بعض الأخطاء التي تزيد الحالة سوءًا بدلًا من مساعدته.

1- تجاهل طلب المساعدة الطبية

ووفقًا لما جاء في صحيفة medicalxpress ، بعض الأشخاص يكتفون بمحاولة إفاقته دون التفكير في طلب الإسعاف، بينما قد تكون الحالة خطيرة وتحتاج تدخل طبي سريع.

2- ترك المصاب في مكان حار أو معرض للشمس

بقاء الشخص في نفس المكان يعرضه لمزيد من فقدان السوائل وارتفاع حرارة الجسم.

3- إعطاؤه مشروبات ساخنة أو منبهة

مثل الشاي أو القهوة، لأنها تزيد فقدان السوائل وترهق القلب.

4- صب الماء البارد فجأة على جسمه

التبريد المفاجئ قد يؤدي لصدمة حرارية؛ الأفضل التبريد التدريجي بكمادات ماء فاتر أو تهويته جيدًا.

5- تجاهل وضعية الاستلقاء الصحيحة

تركه جالسًا أو واقفًا قد يسبب سقوطه مجددًا. الأفضل أن يستلقي على ظهره مع رفع القدمين قليلًا لزيادة تدفق الدم للمخ.

6- محاولة إفاقته بالعنف

مثل الصفع أو هز الجسم بقوة، وهذا قد يضر أكثر مما ينفع.

7- تجنب إعطائه سوائل بعد الإفاقة

يعتقد البعض أن من الأفضل عدم شرب أي شيء بعد الإغماء، لكن الحقيقة أن الجسم يحتاج لتعويض السوائل والأملاح، والأفضل إعطاؤه ماء بارد أو محلول أملاح إذا كان واعيًا تمامًا.

في حالات الإغماء الناتجة عن الحرارة، أهم ما يجب فعله هو نقل المصاب لمكان جيد التهوية، تبريده تدريجيًا، تعويضه بالسوائل، وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.