الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل، وذلك مع انطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يتم اختيار رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب في أول أيام انعقاد البرلمان، وذلك عقب أداء النواب اليمين الدستورية.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب، واصلت اليوم الاثنين، استخراج كارنيهات عضوية أعضاء مجلس النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية.

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، إلى أن اليوم الإثنين 5 يناير مخصص لاستقبال النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وأضاف الأمين العام، أنه خلال لجان الاستقبال يتم تسليم كارنيهات العضوية واستيفاء باقي استمارات العضوية وتفعيل جهاز التابلت حتى يتمكن كل نائب من تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.