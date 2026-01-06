نجم الأهلي السابق ينتقد أداء منتخب مصر ضد بنين

توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

أبدى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، تحفظه على الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بنين، خلال مواجهة دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشار عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية إلى أن الفراعنة ظهروا بمستوى أقل من المتوقع، موضحاً أن أحمد سيد زيزو كان جاهزاً للمشاركة منذ البداية وكان من الأفضل الدفع به في التشكيل الأساسي.

كما انتقد عبد الجليل توظيف إبراهيم عادل داخل الملعب، معتبراً أن مشاركته لم تكن في المكان المناسب من الناحية الفنية، إذ تم تحميله أدواراً دفاعية رغم قدراته الهجومية، مؤكداً أن الدفع بمهند لاشين كان سيمنح المنتخب توازناً أفضل في منطقة الوسط.

كما تطرق نجم منتخب مصر السابق إلى تصريحات محمد صلاح عقب اللقاء موضحاً أنها جاءت في إطار رفع الضغوط عن زملائه داخل المنتخب، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لبعض اللاعبين المحليين خلال الفترة الأخيرة