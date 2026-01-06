مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، يبحث كثيرون عن وسائل فعّالة لتعزيز مناعتهم خلال فصل الشتاء.

وتؤدي بعض المكملات الغذائية دورا داعما في تقوية الجهاز المناعي وتقليل حدة الإصابة بالأمراض الموسمية، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

الزنك

يساعد على تقليل مدة نزلات البرد وحدة أعراضها، خاصة إذا تم تناوله خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، ويعمل على الحد من تكاثر الفيروسات في الأنف والحلق، إضافة إلى دعمه لخلايا مناعية أساسية مثل الخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية.

وعند الإصابة، يُنصح بتناول جرعات تتراوح بين 75 و90 ملج يوميا لفترة قصيرة، بينما تكفي جرعة وقائية يومية تتراوح بين 15 و30 ملج.

ويحذر الخبراء من الإفراط في تناوله، لما يسببه من أعراض جانبية تشبه نزلات البرد.

فيتامين د

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، وهو ما يبرز في فصل الشتاء نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس، ويسهم هذا الفيتامين في دعم المناعة الفطرية، وهي خط الدفاع الأول في الجسم، كما يساعد على تنظيم الاستجابة المناعية.

وتتراوح الجرعة الموصى بها بين 1000 و2000 وحدة دولية يوميا، ويفضل تناوله مع وجبة تحتوي على دهون لتحسين امتصاصه.

فيتامين سي

يُعرف بدوره المهم في تعزيز كفاءة خلايا الدم البيضاء، كما يعمل كمضاد أكسدة يخفف من آثار الالتهابات.

وأثناء المرض، يُنصح بتناول 500 إلى 1000 ملج مرة أو مرتين يوميا، بينما تكفي جرعات وقائية أقل، ويجب على من لديهم تاريخ مع حصوات الكلى استشارة الطبيب قبل استخدامه بجرعات مرتفعة.

البروبيوتيك

صحة الجهاز الهضمي تؤدي دورا محوريا في توازن الجهاز المناعي، وتساعد البكتيريا النافعة على تنظيم الاستجابة المناعية وتقليل الالتهابات.

ويمكن الحصول عليها من الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، والملفوف المخمّر، أو من خلال مكملات غذائية مخصصة.

ما الذي يجب الانتباه إليه؟

المكملات الغذائية ليست بديلا عن اللقاحات أو العلاجات الطبية، ولا تُغني عن التغذية المتوازنة وشرب السوائل، كما أن امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام يكون أفضل من المكملات.

وتظل أبسط وسائل الوقاية، مثل غسل اليدين بانتظام، والنوم الجيد، والحفاظ على نمط حياة صحي، للحفاظ على الصحة خلال موسم الشتاء.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة



