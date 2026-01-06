إعلان

روسيا تُجدد احتياطيات الذهب والفضة بمعدلات تفوق الإنتاج السنوي.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

06:02 ص 06/01/2026

الذهب والفضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفاد رئيس وكالة الموارد الطبيعية الروسية "روسنيدرا" أوليج كازانوف، أن روسيا تعيد تجديد احتياطياتها من المعادن الثمينة، وخاصة الذهب والفضة، بمعدلات تفوق حجم الإنتاج السنوي.

قال كازانوف: "بالنسبة للذهب والفضة، نحقق أيضا تجديدا للاحتياطيات مقارنة بالإنتاج، على سبيل المثال، بالنسبة للذهب، أضفنا 542 طنا من الاحتياطيات، وفي المقابل بلغ الإنتاج في عام 2024 حوالي 477.6 طن".

وأضاف أن احتياطيات الفضة بلغت 4.4 آلاف طن، بينما كان الإنتاج 2.4 ألف طن، وخلص كازانوف إلى القول: "نحن نستعيد قاعدة المواد الخام بمعدلات متسارعة".

من جهة أخرى، أفادت اللجنة الحكومية لاحتياطيات المعادن، أن الزيادة في احتياطيات الذهب في روسيا بنهاية عام 2024 بلغت حوالي 900 طن، بينما بلغت احتياطيات الفضة 2.8 ألف طن.

وتشير هذه البيانات إلى نمو ملحوظ في قاعدة الموارد المعدنية الثمينة في روسيا، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات جيوسياسية وتقلبات في أسواق السلع الأساسية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الذهب والفضة الذهب الفضة روسيا الإنتاج السنوي من الذهب والفضة في روسيا احتياطيات الذهب والفضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خبيرة تربوية توجه نصائح مهمة للطلاب والمراقبين وواضعي أسئلة امتحانات نصف
مدارس

خبيرة تربوية توجه نصائح مهمة للطلاب والمراقبين وواضعي أسئلة امتحانات نصف
من 35% إلى 70% زيادة.. حقوق العامل في ساعات العمل الإضافية
أخبار مصر

من 35% إلى 70% زيادة.. حقوق العامل في ساعات العمل الإضافية
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
بعد إطلاق النار.. انتشار أمني قرب القصر الرئاسي الفنزويلي بـ كراكاس
شئون عربية و دولية

بعد إطلاق النار.. انتشار أمني قرب القصر الرئاسي الفنزويلي بـ كراكاس
أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026