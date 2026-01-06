وكالات

أفاد رئيس وكالة الموارد الطبيعية الروسية "روسنيدرا" أوليج كازانوف، أن روسيا تعيد تجديد احتياطياتها من المعادن الثمينة، وخاصة الذهب والفضة، بمعدلات تفوق حجم الإنتاج السنوي.

قال كازانوف: "بالنسبة للذهب والفضة، نحقق أيضا تجديدا للاحتياطيات مقارنة بالإنتاج، على سبيل المثال، بالنسبة للذهب، أضفنا 542 طنا من الاحتياطيات، وفي المقابل بلغ الإنتاج في عام 2024 حوالي 477.6 طن".

وأضاف أن احتياطيات الفضة بلغت 4.4 آلاف طن، بينما كان الإنتاج 2.4 ألف طن، وخلص كازانوف إلى القول: "نحن نستعيد قاعدة المواد الخام بمعدلات متسارعة".

من جهة أخرى، أفادت اللجنة الحكومية لاحتياطيات المعادن، أن الزيادة في احتياطيات الذهب في روسيا بنهاية عام 2024 بلغت حوالي 900 طن، بينما بلغت احتياطيات الفضة 2.8 ألف طن.

وتشير هذه البيانات إلى نمو ملحوظ في قاعدة الموارد المعدنية الثمينة في روسيا، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات جيوسياسية وتقلبات في أسواق السلع الأساسية، وفقا لروسيا اليوم.