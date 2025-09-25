نملة تحول حياة سيدة إلى جحيم.. وطبيب عيون ينهي معاناتها بعد 3 أيام

بعد معاناة استمرت ثلاثة أيام من التهابات غامضة وألم متزايد في العين، تمكن طبيب عيون يقيم في محافظة الأقصر من كشف السبب الحقيقي وراء الحالة غير المألوفة لمريضة ظنت أن مشكلتها لا تتجاوز التهابا بسيطا يمكن علاجه بالقطرات.

وأثناء إجراء فحص دقيق وشامل للعين، اكتشف الطبيب معاذ عطيتو وجود نملة مغروزة أسفل الجفن داخل غشاء الملتحمة الشفاف، ما تسبب في تدهور الحالة الصحية للعين بشكل متسارع.

وجود الحشرة داخل هذا النسيج الدقيق أدى إلى تفاعل مناعي عنيف، حيث حاولت كريات الدم البيضاء القضاء عليها، مما أدى إلى موت النملة وتفتتها داخل العين، وتسبب ذلك في عدوى حادة والتهابات مؤلمة للمريضة.

وأوضح الطبيب في منشور شاركه عبر صفحته على "فيسبوك" أن الاعتماد على القطرات أو الوصفات العشوائية لم يكن ليجدي نفعا، مشيرا إلى أن التشخيص السريري المباشر هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف مثل هذه الحالات غير المألوفة.

وشدد عطيتو على أهمية مراجعة الطبيب المختص فور ظهور أعراض غير طبيعية في العين، محذرا من خطورة الاكتفاء بالعلاجات الدوائية التقليدية المتوفرة في الصيدليات.

وأكد أن الفحص المبكر قد يجنب المريض مضاعفات خطيرة ويضمن علاجا فعالا وسريعا.

