ما أسباب وأعراض تشنجات الساق الليلية؟

كشفت طبيبة الأعصاب الروسية نايرا كوربانوفا تشنجات الساق الليلية قد تكون ناجمة عن أسباب بسيطة وغير مقلقة نسبيا.

ومع ذلك، أشارت أيضا إلى أنها قد تكون مؤشرا على مشكلات صحية أكثر خطورة في الجسم قد تشمل القلب والدماغ.

وتشمل أسباب تشنجات الساق الليلية: الجفاف والنشاط البدني المفرط، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة والإفراط في تناول الملح واختلال توازن الأملاح.

ولكن إذا تكررت هذه النوبات بشكل منتظم فقد تكون بمثابة علامة تحذيرية على وجود تلف في الأعصاب الطرفية أو تغيرات مرضية في كل من النخاع الشوكي أو الدماغ أو اضطرابات في الغدد الصماء.

كما تصاحب هذه الأعراض أمراض الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية".

وتشير إلى أن النوبات قد ترتبط أحيانا بتناول بعض الأدوية، وفي حالات نادرة يكون الاستعداد الوراثي هو السبب، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

