6 أطعمة تقوي العضلات.. احرص على تناولها

كتب : أسماء مرسي

01:30 ص 06/01/2026

تعبيرية

يسعى الكثير من الأشخاص، سواء الرياضيين أو محبي اللياقة البدنية، لبناء العضلات وتحسين الأداء البدني، لكن ليس من الضروري الاعتماد على البروتين الحيواني فقط، هناك أطعمة نباتية غنية بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم نمو العضلات وتعزز الصحة العامة.

إليكم أبرز الأطعمة النباتية التي تساعد على بناء العضلات، وفقا لموقع "Times of India".

الحمص

من أفضل مصادر البروتين النباتي، إذ يحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ على نحو 15 جراما من البروتين، كما أنه غني بالكربوهيدرات المعقدة الضرورية للطاقة أثناء التمارين، بالإضافة إلى تقوية العضلات والتعافي بعد التمرين، بفضل محتواه العالي من البروتين والألياف.

التوفو

التوفو، المصنوع من فول الصويا، غني بالبروتين ويحتوي نصف كوب منه على حوالي 10 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى الكالسيوم الضروري لصحة العظام وانقباض العضلات.

العدس

العدس من الأطعمة المغذية للغاية، إذ يوفر كوبا مطبوخا حوالي 18 جراما من البروتين، إضافة إلى نسبة عالية من الحديد الضروري لنقل الأكسجين إلى العضلات أثناء التمارين.

كما أنه يُسهم في نمو العضلات وتحسين الصحة الأيضية، ويساعد محتواه العالي من الألياف على الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، وهو أمر مهم للطاقة أثناء النشاط البدني.

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني من المصادر المهمة للبروتين النباتي والدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، كما يوفر مزيج البروتين والدهون دعما لإصلاح العضلات ونموها.

السبانخ

على الرغم من انخفاض سعراتها الحرارية، تحتوي السبانخ على بروتين عالي الجودة بالإضافة إلى الحديد والنترات، التي تعزز قوة العضلات وتحسن الأداء البدني.

أطعمة نباتية بناء العضلات فول سوداني أطعمة تقوي العضلات

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

