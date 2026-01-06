كشفت دراسة علمية حديثة أن مرض السكري من النوع الثاني لا يرفع فقط خطر الإصابة بأمراض القلب، بل يُحدث تغييرات مباشرة على بنية القلب ووظيفته.

وتوضح الدراسة كيف يسهم السكري في زيادة معدلات فشل القلب بين المصابين، ما يجعل التحكم في مستويات السكر أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة القلب،ة وفقا لموقع ""ScienceDaily".

أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة سيدني ونشرت في مجلة "EMBO Molecular Medicine"، أن السكري يؤثر في خلايا القلب بشكل مباشر، ويضعف قدرتها على إنتاج الطاقة، ويزيد من صلابة العضلة القلبية، ما يقلل كفاءتها في ضخ الدم.

واعتمد الباحثون على فحص أنسجة قلوب بشرية متبرع بها من مرضى خضعوا لزراعة قلب، وقارنوها بأنسجة قلوب سليمة، وكانت التغيرات أكثر وضوحًا لدى المرضى الذين يعانون من السكري مع مرض القلب الإقفاري، وهو السبب الأكثر شيوعا لفشل القلب عالميا.

السكري والتمثيل الغذائي للقلب

يقول الدكتور بنجامين هنتر، قائد الفريق البحثي: "السكري لا يقتصر على رفع معدلات أمراض القلب، بل يؤثر في كيفية إنتاج القلب للطاقة وقدرته على الانقباض بشكل طبيعي".

ويشرح البحث أن القلب السليم يعتمد على الدهون والغلوكوز والكيتونات لإنتاج الطاقة، لكن السكري يقلل حساسية خلايا القلب للإنسولين، ما يحد من قدرة الخلايا على امتصاص الغلوكوز واستخدامه بكفاءة.

ويزيد هذا الضغط على الميتوكوندريا، مصانع الطاقة داخل الخلايا، ما يفاقم الإجهاد الخلوي ويسرع تطور فشل القلب لدى مرضى السكري.

تغييرات هيكلية تزيد صلابة القلب

لم تتوقف التغيرات على مستوى الطاقة فقط، بل لاحظ الباحثون انخفاض مستويات البروتينات المسؤولة عن انقباض العضلة القلبية وتنظيم الكالسيوم، مع تراكم أنسجة ليفية داخل القلب، وهذا بدوره يزيد صلابة العضلة القلبية، ما يقلل قدرتها على التمدد والانقباض ويجعل ضخ الدم أكثر صعوبة.

أوضح البروفيسور شون لال، المشارك في الدراسة، أن فهم العلاقة بين السكري وأمراض القلب على المستوى الجزيئي يفتح الباب أمام تطوير استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف الميتوكوندريا ومسارات التليّف.

