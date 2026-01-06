مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

توضيح من بعثة مصر في المغرب حول مشادة حسام حسن

عضو بالاتحاد المصري يكشف موقف تريزيجيه قبل مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

تختتم اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، الأولى تجمع بين منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية والمباراة الثانية، بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم بأمم أفريقيا كالتالي:

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 2"

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

أقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على بنين؟ (كوميك)

زوجة إمام عاشور توجه رسالة خاصة له بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا