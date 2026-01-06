مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

04:58 ص 06/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كأس أمم أفريقيا 2025
  • عرض 5 صورة
    صور كأس أمم أفريقيا
  • عرض 5 صورة
    كأس أمم أفريقيا
  • عرض 5 صورة
    كأس أمم أفريقيا

تختتم اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، الأولى تجمع بين منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية والمباراة الثانية، بين منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم بأمم أفريقيا كالتالي:

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 2"

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

أقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على بنين؟ (كوميك)

زوجة إمام عاشور توجه رسالة خاصة له بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقياالجزائر والكونغو كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر منتخب كوت ديفوار مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
أخبار مصر

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة

