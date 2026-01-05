مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

1 0
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

كتب- يوسف محمد:

09:29 م 05/01/2026
كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي الظهير الأيسر، خلال مشاركته في مباراة بنين بكأس أمم أفريقيا.

وأعلن أبو العلا، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للفراعنة، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة".

وكان محمد حمدي تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بنين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويذكر أن منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

إصابة محمد حمدي تفاصيل إصابة محمد حمدي منتخب مصر مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

