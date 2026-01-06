إعلان

بآلة حادة.. شاب يُنهي حياة والده ويُصيب والدته في نجع حمادي بـ قنا

كتب : مصراوي

06:17 ص 06/01/2026

جثة - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مُسن في العقد السابع من عمره مصرعه، بينما أُصيبت زوجته بعدة طعنات بسلاح أبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل منزلهما بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغا بمصرع مُسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة داخل منزلهما بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من الفحص، مقتل مُسن يبلغ من العمر 74 عامًا، وإصابة زوجته، البالغة من العمر 62 عامًا، بطعنات متفرقة باستخدام سكين.

كشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة نجلهما، ويبلغ من العمر 44 عامًا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابة لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

