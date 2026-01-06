البنجر والبطاطس من الخضروات الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة، لكن هل تعلم أيهما أفضل لصحة القلب وضغط الدم والجهاز الهضمي.

وفقا لموقع ""VeryWellHealth"، إليك فوائد كل منهما وأيهما الأنسب لإضافته لنظامك الغذائي اليومي.

الشمندر أم البطاطس

يحتوي البنجر على مجموعة من المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس، إضافة إلى حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الطبيعية.

أما البطاطس، فهي الأكثر استهلاكا عالميا، ومصدرا غنيا بالكربوهيدرات الصحية والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامينات B وC، خاصة عند تناولها مع القشرة.

عند مقارنة نصف كوب من البنجر المطبوخ مع نصف كوب من البطاطس المخبوزة بالقشرة:

البطاطس غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات أكثر من الشمندر.

الشمندر يوفر أليافا ومعادن دقيقة بنسب أعلى.

كلاهما يمد الجسم بفيتامين C والبوتاسيوم بنسب جيدة.

أيهما أفضل لضغط الدم؟

يتفوق البنجر في هذا المجال بفضل احتوائه على النترات غير العضوية، التي يتحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يسهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

كما أن تناول عصير الشمندر أو الشمندر المطبوخ يحسن قراءات ضغط الدم لدى المصابين بارتفاعه.

من ناحية أخرى، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم، حبة بطاطس متوسطة الحجم توفر نحو 20% من الاحتياج اليومي للبوتاسيوم، ما يوازن تأثير الصوديوم ويُسهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.

الشمندر يدعم الأوعية الدموية عبر أكسيد النيتريك، بينما تساعد البطاطس على توازن المعادن بفضل البوتاسيوم، دمجهما ضمن نظام غذائي متوازن يعزز الصحة بشكل أفضل.

أيهما أفضل لصحة الجهاز الهضمي؟

تؤدي الألياف الغذائية دورا أساسيا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

بينما يحتوي البنجر على ألياف ذائبة، تحسن حركة الأمعاء وتقلل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وسرطان القولون.

والبطاطس غنية بنسبة عالية من النشا المقاوم، وهو كربوهيدرات لا يهضم في الأمعاء الدقيقة بل يتخمر في القولون، يغذي البكتيريا النافعة ويُنتج أحماضا دهنية قصيرة السلسلة مفيدة لصحة الأمعاء.

طريقة التحضير

للاستفادة القصوى من البطاطس، عليك تناولها بالقشرة، ويفضل السلق أو الطهي، مع تجنب القلي والإضافات الدسمة مثل الزبدة والجبن.

أما البنجر، يجب تناوله مسلوقا أو مشويا أو ضمن السلطات، مع الحد من الملح للحفاظ على فوائده الصحية.

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة