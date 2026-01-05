الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص بالبحث عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للقطاع العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بحسب بيان صحفي.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد للقطاع الخاص

كشف محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد رسميًا للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وحدد وزير العمل، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وأكدت الوزارة، في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخرعوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

