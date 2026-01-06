حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-1-2026 على أغلب مدن ومناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء شبورة مائي على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- العريش الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- الطور الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- الفيوم الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 06 والعظمى 20 درجة.

- المنيا الصغرى 05 والعظمى 21 درجة.

- أسيوط الصغرى 05 والعظمى 21 درجة.

- سوهاج الصغرى 07 والعظمى 23 درجة.

- قنا الصغرى 09 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 04 والعظمى 24 درجة.