أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

خطف ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، الأنظار بشكل كبير عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وقدم ياسر إبراهيم مستوى مميز خلال مباراة مصر أمام بنين أمس، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في اللقاء، ليتوج مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم يخطف إبراهيم الأضواء بسبب الأداء المميز الذي ظهر به، إلا أنه كان حريص عقب نهاية المباراة، على التوجه إلى الأطفال جامعي الكرات والتقط معهم عدد من الصور التذكارية وهو يحمل جائزة رجل المباراة.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز أمس الإثنين، على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أغادير الكبير" أمس.

ويلتقي المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، مع الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

