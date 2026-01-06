مباريات الأمس
موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين

كتب - يوسف محمد:

05:58 ص 06/01/2026
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (4)
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (2)
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (20)
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (16)
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (15)
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (3)
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (7)
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (6)
    ياسر إبراهيم
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (18)

خطف ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، الأنظار بشكل كبير عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وقدم ياسر إبراهيم مستوى مميز خلال مباراة مصر أمام بنين أمس، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في اللقاء، ليتوج مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم يخطف إبراهيم الأضواء بسبب الأداء المميز الذي ظهر به، إلا أنه كان حريص عقب نهاية المباراة، على التوجه إلى الأطفال جامعي الكرات والتقط معهم عدد من الصور التذكارية وهو يحمل جائزة رجل المباراة.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز أمس الإثنين، على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "أغادير الكبير" أمس.

ويلتقي المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، مع الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

أقرأ أيضًا:

"أفضل لاعب".. ميدو يشيد بأداء نجم منتخب مصر في مباراة بنين

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على بنين؟ (كوميك)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



