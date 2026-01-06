أشارت دراسة حديثة أن مرضى الكلى المزمن المتقدم معرضون بشكل أكبر لمشكلات هضمية خطيرة، أبرزها شلل المعدة، ما يزيد من عبء الأعراض ويؤثر على حالة المرضى.

وتشير النتائج إلى ضرورة الانتباه لهذه المضاعفات المصاحبة التي غالبا ما يُغفل عنها.

نشرت مجلة "Journal of Personalized Medicine" الدراسة التي أجراها الدكتور زياولينج واج من مستشفى كليفلاند كلينيك وفريقه، حيث أجروا تحليلا يعتمد على بيانات واسعة للمرضى الداخليين والخارجيين لفحص العلاقة بين مرض الكلى المزمن وشلل المعدة.

واشتملت البيانات على 3579372 مريضا تم تشخيص شلل المعدة لديهم، مع أو بدون مرض الكلى المزمن، وو6263251 مريضا قدموا إلى العيادات الخارجية واشتكوا من الغثيان والقيء من قاعدة بيانات TriNetX، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

أظهرت النتائج زيادة واضحة في معدل انتشار شلل المعدة مع تقدم مراحل مرض الكلى المزمن بين المرضى الداخليين، حيث كان أعلى خطر لدى من يعانون من المرحلة النهائية للفشل الكلوي مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من CKD.

وفي المرضى الخارجيين، لوحظ ارتفاع في خطر الإصابة بشلل المعدة أيضا، رغم أن نمط الارتباط بالشدة لم يكن ثابتًا كما في مجموعة المرضى الداخليين.

باستخدام أسلوب مطابقة عوامل الميل، الذي يحاكي ظروف التجارب العشوائية في الدراسات الرصدية، أكد الباحثون ارتباطا كبيرا بين مرض الكلى المزمن المتقدم وارتفاع احتمالات شلل المعدة، خاصة لدى مرضى الفشل الكلوي النهائي.

وكتب المؤلفون: "تشير هذه النتائج إلى أن شلل المعدة قد يكون من الأمراض المصاحبة التي لا يعترف بها بما يكفي في مرض الكلى المزمن، خاصة في المراحل المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي إفراغ المعدة المتأخر إلى المزيد من تدهور الحالة التغذوية، وزيادة عبء الأعراض".

