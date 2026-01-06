مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

06:30 ص 06/01/2026

كرة قدم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، العديد من المباريات القوية في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء، إقامة مباراتين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالإضافة إلى مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام ضد نوتنجهام فورست، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات أمم أفريقيا اليوم

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 2"

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بيزا ضد كومو، 4 مساءً

ليتشي ضد روما، 7 مساءً

يوفنتوس ضد ساسولو، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم

إنبي ضد سيراميكا كليوباترا، 5 مساءً، "أون سبورت 2"

الجونة ضد بتروجيت، 5 مساءً، "أون سبورت 1"

الاتحاد السكندري ضد زد، 8 مساءً، "أون سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم كأس الأمم الأفريقية كأس عاصمة مصر الدوري الإنجليزي

