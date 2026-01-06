أفادت دراسة حديثة أن اتباع العديد من العادات الصحية يمكن أن يحافظ على شباب الدماغ ويؤخر عملية شيخوخته، حتى لدى من يعانون من ألم مزمن.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في "مديكال نيوز توداي" أن نمط الحياة يؤدي دورا أكثر تأثيرا على صحة الدماغ من الألم نفسه.

أجرى فريق بحثي من ثلاث جامعات أمريكية دراسة شملت أكثر من 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و85 عاما، وتمت متابعتهم لمدة عامين، وكان المشاركون جزءا من دراسة أكبر عن الألم وخطر الإصابة بهشاشة العظام، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

5 عوامل أساسية للحفاظ على شباب الدماغ

حددت الدراسة خمس عادات حياتية إيجابية تؤثر مباشرة على تأخير شيخوخة الدماغ:

الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد ليلا.

المحافظة على وزن متوازن يقلل من الضغط على الدماغ والجسم.

الابتعاد عن التدخين يحمي الخلايا العصبية من التلف المبكر.

تقنيات الاسترخاء والتمارين الذهنية تساعد على الحفاظ على التركيز.

المشاركة في النشاطات الاجتماعية والروابط القوية تدعم الصحة العقلية.

وأوضح الباحثون: "على الرغم من وجود ارتباط بين الألم المزمن وبنية الدماغ، إلا أن العوامل الاجتماعية والسلوكية والنفسية تؤدي دورا رئيسيا أكثر أهمية في الحفاظ على صحة الدماغ".

كما أشارت الدراسة إلى عوامل أخرى تسهم في تسريع شيخوخة الدماغ، مثل ضعف السمع والبصر، ارتفاع الكوليسترول، الاكتئاب، إصابات الدماغ المرضية، قلة النشاط البدني، السكري، ارتفاع ضغط الدم، الإفراط في تناول الكحول، تلوث الهواء.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة