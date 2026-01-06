بقوة 6,2.. زلزال درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان



وكالات

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات ساحل غرب اليابان، الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية، دون إصدار أي تحذير من تسونامي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال سُجل عند الساعة 10,18 صباحا (01,18 بتوقيت جرينتش) في محافظة شيماني، مشيرة إلى أن المنطقة نفسها تعرضت بعد ذلك بوقت قصير لهزات أرضية أضعف بلغت قوتها 4,5 و5,1 و3,8 درجات.

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن قوة الزلزال بلغت 5,8 درجات.

وأظهرت الصور الأولى لمدينة ماتسوي القريبة من مركز الزلزال، بثتها محطة "إن إتش كيه"، عدم وجود أضرار.

ولا تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلّف حوالى 18500 قتيل أو مفقود.

وتقع اليابان على 4 صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة نحو 1500 هزّة سنويا.

وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها، وفقا للغد.