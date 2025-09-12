طبيب أسنان.. تتويج يوسف علي بلقب ملك جمال مصر 2025

كتبت- أسماء مرسي:

في حفل مبهر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر، تُوج الشاب يوسف علي بلقب ملك جمال مصر "ميستر إيجيبت" عام 2025، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وتألق يوسف بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

وحل ضيفا على برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر قناة "ألفا اليوم"، حيث كشف العديد من التفاصيل حول حياته الشخصية والمهنية، وتجربته في المسابقة.

الخلفية المهنية

يوسف علي طبيب أسنان يمارس المهنة منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى عمله في المجال الطبي، يحب مجال الأزياء وعروض الموضة.

لماذا شارك في المسابقة؟

يقول يوسف إن مشاركته جاءت بدافع أن اللقب سيمنحه فرصا جديدة تساعده في تطوير مسيرته المهنية، خاصة في مجال الأزياء والإعلام، كما عبر عن فخره بكونه أول من يحمل لقب ملك جمال مصر منذ 15 عاما.

التحدي الأصعب في المسابقة

اعتبر "ملك جمال مصر" أن فقرة الأسئلة والأجوبة كانت الجزء الأصعب، حيث طُرحت أسئلة غير متوقعة تتطلب ردودا مرتجلة.

وكان أحد الأسئلة التي وُجهت إليه حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.

مواصفاته الجسدية ونمط حياته

يوسف يتمتع ببنية جسدية رياضية، حيث يبلغ طوله 198 سم، ووزنه 93 كجم.

كما يتبع نظاما غذائيا صارما، يتجنب فيه الصود والسكريات، ويحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وأشار إلى أن طوله يعد ميزة مهمة في المسابقات الدولية.

الخطط المستقبلية

يستعد يوسف لتمثيل مصر في مسابقة ملك إيكو الدولية، المقررة إقامتها في الفلبين خلال شهر يناير.

ورغم انخراطه في مجال الموضة، فإنه يخطط للاستمرار في عمله كطبيب أسنان.

كما أشار إلى رغبته رغبته في استخدام لقبه لزيادة الوعي بالقضايا الصحية، وخاصة في المدارس الواقعة في المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل، لتحسين الثقافة الصحية لدى الأطفال.

