إعلان

فستان جذاب.. أنغام بإطلالة ملكية في أحدث إطلالتها

كتبت- شيماء مرسي

07:28 م 05/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أنغام
  • عرض 3 صورة
    أنغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت المطربة أنغام بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت أنغام بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي.

وفقا لـ "elitedaily"، تسريحة الشعر الويفي تضيف نعومة وجاذبية وأنوثة وتمنح مظهرا جذابا وأنيقا، كما تساعد على إبراز جمال الوجه بشكل متناسق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أنغام أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

أنغام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025