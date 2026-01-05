فستان جذاب.. أنغام بإطلالة ملكية في أحدث إطلالتها

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

أطلت المطربة أنغام بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت أنغام بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي.

وفقا لـ "elitedaily"، تسريحة الشعر الويفي تضيف نعومة وجاذبية وأنوثة وتمنح مظهرا جذابا وأنيقا، كما تساعد على إبراز جمال الوجه بشكل متناسق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أنغام أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.