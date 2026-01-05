إعلان

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)

كتب : أحمد العش

11:29 م 05/01/2026

الكاتب الصحفي أكرم ألفي

كتب – أحمد العش:

قال الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات كبيرة في حكم سوريا بسبب التحولات الديموغرافية والسياسية في البلاد، قائلًا:"من الصعب عليه أن يحكم بمنطق ما كان عليه قبل 3 سنوات، فالسياق السوري اليوم مختلف تمامًا".

وأوضح ألفي، في حوار مع الإعلامي مجدي الجلاد ضمن بودكاست أسئلة حرجة، أن التركيبة الطائفية في سوريا، من الدروز والعلويين والأكراد وبعض المسيحيين، تجعل الحكم على مستوى الد ولة بأكملها صعبًا للغاية، مشيرًا إلى أن الشرع يعتمد في المقام الأول على كتلة سنية محدودة في إدلب، بينما تمثل باقي المحافظات تحديات كبيرة، حتى مع الدعم الدولي.

وأكد الكاتب الصحفي، بشأن مستقبل النظام في سوريا، على أن التركيبة الحالية قد تقود إلى ما وصفه بـ"أكبر مخاوفه"، وهو تقسيم سوريا، موضحًا بقوله: "تحليلي يشير إلى أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو الانقسام شبه الفعلي للبلاد، مع مناطق درزية تحت حماية إسرائيلية، وشبه دولة كردية في الشمال، وتوتر مستمر مع العلويين في الساحل، وسوريا اليوم ليست 24 مليون نسمة كما كانت سابقًا، بل تقلصت إلى حوالي 16 مليون نسمة، وهذا يزيد من صعوبة الإدارة والتحكم".

واختتم أكرم ألفي،: إن واقع سوريا الحالي يجعل الحكم المركزي صعبًا للغاية، وأن مواجهة التحديات الطائفية والسياسية تتطلب استراتيجيات جديدة تختلف عن طرق الحكم التقليدية السابقة".

أكرم ألفي سوريا أحمد الشرع الرئيس السوري مجدي الجلاد بودكاست أسئلة حرجة

