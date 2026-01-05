نادين الراسي بلوك أنيق ومكياج جذاب.. كيف أطلت؟

أطلت الفنانة نادين الراسي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادين بجمبسوت طويل باللون الأسود مزينا بنقوشات باللون البيج.

وبحسب "revlon"، يبرز المكياج النيود ملامح الوجه بدون مبالغة، ويتناسب مع الإطلالات الكاجوال اليومية والرسمية والسهرات الهادئة، ويمنح البشرة مظهرا أنثويا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت نادين خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.