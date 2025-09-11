هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير البرقوق.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

عصير البرقوق واحدا من المشروبات الطبيعية التي يحب الكثير من الأشخاص تناولها، بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة.

فيما يلي أبرز فوائده الصحية لعصير البرقوق، وفقا لموقع "health ".

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُعرف عصير البرقوق بفعاليته في مكافحة الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، بفضل غناه بالألياف القابلة للذوبان، لذا فهو خيارا مثاليا لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

مضاد أكسدة طبيعي قوي

يحتوي على مركبات فينولية فعالة، مثل الكلوروجينيك والنيوكلوروجينيك، التي تساعد على مكافحة الالتهابات وتقليل أضرار الجذور الحرة، ما يعزز الحماية من الأمراض المزمنة كأمراض القلب.

دعم صحة العظام

يُسهم استهلاكه في الحفاظ على كثافة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وذلك لغناه بالبوتاسيوم والبورون الضروريين لصحة العظام.

ضبط سكر الدم

رغم احتوائه على سكريات طبيعية، إلا أن الألياف الموجودة به تعمل على تنظيم امتصاص الجلوكوز، ما يجعله خيارا مناسبا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

مفيد لصحة القلب

يعزز عصير البرقوق صحة القلب بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، الذي يسهم في خفض ضغط الدم وموازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الحالة المزاجية

نظرا لأنه غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين K وB6 والمغنيسيوم، والتي تؤدي دورا مهما في دعم وظائف الدماغ وتحسين الحالة المزاجية، خاصة لدى من يعانون من نقص في هذه العناصر.