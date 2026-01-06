استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطوات الرسمية لتسجيل استمارات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وذلك ضمن جهود الوزارة لتيسير إجراءات التقديم إلكترونيًا وضمان دقة البيانات.

وجاءت خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية كالتالي:

أولًا: تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب

الدخول على الرابط الرسمي: اضغط هنا

إدخال كود الطالب والرقم القومي لاستكمال البيانات المطلوبة.

الحصول على البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

الاحتفاظ بهذه البيانات لاستخدامها في الخطوة التالية عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ثانيًا: تسجيل الاستمارة الإلكترونية للدبلومات الفنية

الدخول على الرابط: https://moe-register.emis.gov.eg/login

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

مراجعة البيانات المدخلة بعناية والتأكد من صحتها.

استكمال باقي البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

الضغط على حفظ لإتمام تسجيل الاستمارة.

بعد إتمام التسجيل

تحميل الاستمارة بصيغة PDF.

طباعة الاستمارة وتقديمها إلى المدرسة ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم النهائي للامتحانات.

