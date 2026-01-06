إعلان

استمارات الدبلومات الفنية 2026.. اعرف خطوات التسجيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

07:00 ص 06/01/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطوات الرسمية لتسجيل استمارات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وذلك ضمن جهود الوزارة لتيسير إجراءات التقديم إلكترونيًا وضمان دقة البيانات.

وجاءت خطوات تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية كالتالي:

أولًا: تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب

الدخول على الرابط الرسمي: اضغط هنا

إدخال كود الطالب والرقم القومي لاستكمال البيانات المطلوبة.

الحصول على البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

الاحتفاظ بهذه البيانات لاستخدامها في الخطوة التالية عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ثانيًا: تسجيل الاستمارة الإلكترونية للدبلومات الفنية

الدخول على الرابط: https://moe-register.emis.gov.eg/login

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

مراجعة البيانات المدخلة بعناية والتأكد من صحتها.

استكمال باقي البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

الضغط على حفظ لإتمام تسجيل الاستمارة.

بعد إتمام التسجيل

تحميل الاستمارة بصيغة PDF.

طباعة الاستمارة وتقديمها إلى المدرسة ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم النهائي للامتحانات.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استمارات الدبلومات الفنية 2026 وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-1-2026.. شبورة وصقيع
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-1-2026.. شبورة وصقيع
الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)
أخبار مصر

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
زووم

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
بيت هيجسيث: 200 من عناصر القوات الأمريكية دخلوا للقبض على مادورو وزوجته
شئون عربية و دولية

بيت هيجسيث: 200 من عناصر القوات الأمريكية دخلوا للقبض على مادورو وزوجته
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026