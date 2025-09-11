قصة أغنى وأبخل رجل في العالم.. رفض دفع فدية لحفيده المختطف

كتب- أحمد الضبع:

رغم أنه كان أغنى رجل في العالم خلال ستينيات القرن الماضي، فإن الملياردير الأميركي بول جيتي اشتهر ببخله الشديد أكثر من ثروته الطائلة؛ فقد رفض دفع فدية لإنقاذ حفيده من الخطف، واشتكى من تكاليف علاج ابنه المريض بالسرطان، في حكاية تختزل تناقضا صارخا بين المال والمشاعر الإنسانية.

بول جيتي قطب النفط الأمريكي الذي صنف كأغنى رجل في العالم عام 1966 بثروة تجاوزت 1.2 مليار دولار، لم يعرف فقط بثروته الهائلة، بل أيضا ببخله الأسطوري الذي طغى على حياته الخاصة وعلاقاته الأسرية.

"جيتي" اشتهر برفضه دفع فدية قدرها 17 مليون دولار عندما اختطف حفيده جون بول جيتي الثالث على يد المافيا الإيطالية عام 1973، معتقدا أن الحادثة مجرد خدعة من حفيده لابتزاز أمواله، وعندما أرسل الخاطفون أذن الحفيد المقطوعة كدليل على جديتهم، ظل الملياردير مترددا في الدفع، ولم يوافق إلا بعد أن تبيّن أن المبلغ قابل للخصم الضريبي.

لكن واقعة الاختطاف لم تكن سوى وجه من أوجه بخل الرجل، فجيتي لم يتردد في وضع هواتف عملة معدنية في قصره ليتحمل ضيوفه تكلفة مكالماتهم، كما أنه اشتكى مرارا من نفقات علاج ابنه تيمي الذي أصيب بورم في المخ وفقد بصره وهو في السادسة من عمره.

ورغم صراع الطفل مع المرض، امتنع جيتي عن زيارته طوال 4 سنوات، وتخلف عن حضور جنازته حين رحل وهو في الثانية عشرة، مكتفيًا برسالة اعتذار لزوجته السابقة بأنه كان "مشغولًا".

مذكرات تيدي جيتي جاستون، الزوجة الخامسة والأخيرة لجيتي، كشفت الكثير من التفاصيل الموجعة عن حياتها معه، فقد تحدثت عن بخله في أبسط الأمور، وحتى عندما اشترت مهرا صغيرا لابنهما ليرفه عنه خلال مرضه، طلب منها أن تدفع من مالها الخاص.

القصة التي ألهمت فيلم "All the Money in the World" للمخرج ريدلي سكوت، أعادت تسليط الضوء على الوجه الآخر لجيتي وهو رجل بنى مجده على صفقات النفط في السعودية والكويت، لكنه عجز عن أن يكون أبًا أو جدًا يضع عائلته قبل ثروته.

ورغم أن تيدي انفصلت عنه عام 1958، فإن ذكريات معاناتها مع ابنها المريض وزوجها البخيل لم تفارقها حتى وفاتها في عمر 103 أعوام، أما حفيد جيتي، الضحية الأخرى لبخله، فقد نجا من محنته، لكنه عاش بقية حياته مثقلا بآثارها النفسية.

